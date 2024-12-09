Женщина и ребенок провалились под лед на озере в Челябинской области

«Женщина и ребенок чуть не погибли на Тургояке. Очевидцы сообщили, что они катались на льду в районе городского пляжа и провалились в воду в 70 метрах от береговой линии. На выручку подоспел глава семейства и другие граждане. Они сделали цепь (катающиеся на коньках люди легли на лед друг за другом) и сообща помогли им выбраться на поверхность», — говорится в сообщении.