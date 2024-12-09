Женщина и ребенок провалились под лед на озере в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек — РИА Новости. Женщина и ребенок провались под лед, катаясь на озере Тургояк в Челябинской области в воскресенье, им помогли выбраться из воды другие граждане, медпомощь никому не понадобилась, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале.
«Женщина и ребенок чуть не погибли на Тургояке. Очевидцы сообщили, что они катались на льду в районе городского пляжа и провалились в воду в 70 метрах от береговой линии. На выручку подоспел глава семейства и другие граждане. Они сделали цепь (катающиеся на коньках люди легли на лед друг за другом) и сообща помогли им выбраться на поверхность», — говорится в сообщении.
К этому моменту прибыла медицинская бригада, но от помощи люди отказались и на своем автомобиле уехали с территории озера, отмечает ГУМЧС.
МЧС России напоминает: толщина льда для катания на коньках должна быть не менее 25 сантиметров.