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В СУ СКР назвали средний и самый крупный размер взятки в Омской области

Самая большая взятка составила 4, 7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 декабря, в прокуратуре Омской области прошел брифинг, посвященный коррупционным преступлениям. В мероприятии также приняли участие представители УМВД и СУ СКР по Омской области.

Как сообщили в Следственном управлении СК, средний размер взятки в делах о коррупции в Омской области составил 370 тысяч рублей. А самый крупный — плюс еще одни нолик к этой сумме: 4, 7 миллиона рублей.

В целом в 2024 году в регионе зарегистрировано 347 коррупционных преступлений, расследовано — 138. Сто дел направлено в суд, общая сумма полученных взяток превышает 20 миллионов рублей.