В СУ СКР назвали средний и самый крупный размер взятки в Омской области

Сегодня, 9 декабря, в прокуратуре Омской области прошел брифинг, посвященный коррупционным преступлениям. В мероприятии также приняли участие представители УМВД и СУ СКР по Омской области.
Как сообщили в Следственном управлении СК, средний размер взятки в делах о коррупции в Омской области составил 370 тысяч рублей. А самый крупный — плюс еще одни нолик к этой сумме: 4, 7 миллиона рублей.
В целом в 2024 году в регионе зарегистрировано 347 коррупционных преступлений, расследовано — 138. Сто дел направлено в суд, общая сумма полученных взяток превышает 20 миллионов рублей.