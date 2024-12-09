Двое мужчин организовали подпольную нарколабораторию в доме под Петербургом

7 декабря полиция накрыла подпольную нарколабораторию в Ломоносовском районе 47-го региона. В ее организации заподозрили 54-летнего жителя Всеволожского района и 43-летнего жителя СНТ «Новоропшинское». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Стражи правопорядка установили, что нарколаборатория начала работать еще в декабре прошлого года. Она специализировалась на производстве запрещенного психотропного вещества. Синтезом последнего занимался младший из мужчин, старший занимался доставкой из рук в руки, — рассказали в ведомстве.
При обыске полицейские обнаружили порошок общей массой более 994 граммов, а также еще две подозрительные упаковки. Экспертиза показала, что содержимое является наркотиком.
Кроме того, в постройках и на участке нашли девять емкостей по 120 литров, в которых были химические реактивы, лабораторное оборудование, защитную маску, электронные весы и другие вещи. Во время личного досмотра правоохранители также обнаружили у задержанных «запрещенку».
По итогам стражи правопорядка возбудили уголовное дело по второй части статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка психотропных веществ»). Одного из фигурантов оставили в отделе, в отношении второго идет проверка. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.