Двое мужчин организовали подпольную нарколабораторию в доме под Петербургом

Кроме того, в постройках и на участке нашли девять емкостей по 120 литров, в которых были химические реактивы, лабораторное оборудование, защитную маску, электронные весы и другие вещи. Во время личного досмотра правоохранители также обнаружили у задержанных «запрещенку».