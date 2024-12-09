СК завершил расследование дела наемника ВСУ из США Вертмана

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. СК РФ завершил следственные действия по уголовному делу в отношении наемника из США Роберта Вертмана, обвиняемого в преступлениях в Курской области, он объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.