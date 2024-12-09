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СК завершил расследование дела наемника ВСУ из США Вертмана

СК расследовал преступления американского наемника Вертмана в Курской области.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. СК РФ завершил следственные действия по уголовному делу в отношении наемника из США Роберта Вертмана, обвиняемого в преступлениях в Курской области, он объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Роберта Вертмана. Он обвиняется (заочно) в наемничестве и совершении теракта на территории Курской области в начале сентября 2024 года», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что Вертман заочно арестован. «Он объявлен в международный розыск», — добавили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что следователи допросили свидетелей, изучили документы и интернет-ресурсы и собрали неопровержимые доказательства, которые подтверждают вину фигуранта.

СК