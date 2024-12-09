Экс-главу Феодосии приговорили к восьми годам за коррупцию

«Он признан виновным в превышении должностных полномочий, мошенничестве группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере, вымогательстве и получении взятки за совершение главой органа местного самоуправления бездействия в пользу взяткодателя (п. “в” ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159, п. “б” ч. 5 ст. 290 УК РФ), его сожительница — в групповом мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сегодня судом бывшему главе администрации Феодосии назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его пособнице — в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, отбывать которое она будет после достижения ее ребенком возраста 14 лет», — говорится в Telegram-канале регионального управления СК.