На выходных в Ростовской области случилось 12 ДТП, погибли три пешехода

За прошедшие выходные в Ростовской области случилось 12 ДТП, при которых 13 человек получили травмы и еще пять погибли. Трое из умерших были пешеходами, рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, случаи гибели пешеходов произошли в Ростове-на-Дону, в селе Боцманово Неклиновского района, а также на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск в Волгодонском районе. Скончались мужчины 45, 61 и 65 лет.
Всего с начала года в регионе зафиксировали 680 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 104 человека и 599 получили травмы различной степени тяжести.
— Подобные происшествия происходят, когда люди перебегают дорогу в неположенном месте или на красный свет. Нарушителями также становятся и водители, несоблюдающие правила проезда переходов. Всем следует быть предельно внимательными и осторожными, — подчеркнули в Госавтоинспекции.
Пешеходам также напоминают: использование световозвращающих элементов на вещах и одежде снижает вероятность несчастных случаев на дороге вечером и ночью.