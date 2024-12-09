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Мошенники дарят омичам цветы, а потом оформляют на них кредиты

Доступ к данным человека они получают с помощью кода, который приходит от «курьерской службы».

Источник: Om1 Омск

Мошенники придумали новый способ обмануть омичей — с помощью подарка. Об этом рассказали в пресс-службе омского отделения Банка России.

Некий курьер доставляет вам букет или подарок. На следующий день неизвестные звонят якобы из курьерской службы и просят сказать код, который придёт вам на телефон.

Если вы его называете, то лишаетесь важных данных. С помощью этой уловки мошенники могут подтвердить перевод с вашей карты или войти в аккаунт банка, добраться до счетов и забрать с них деньги. Злоумышленники также могут оформить на вас кредиты.

Если код пришёл от сотового оператора, то неизвестные могут завладеть вашим номером телефона. Затем они настроят перехват сообщений и смогут отслеживать уведомления от банков.

Мошенники также могут взломать вашу учётную запись от портала «Госуслуги», если код придёт из этого сервиса. Там они соберут достаточно информации, чтобы взять онлайн-займ на ваше имя или использовать данные в других корыстных целях.

«Мошенники часто стараются сбить человека с толку и сыграть на эмоциях. Например, обрадовать нежданным подарком, чтобы вы потеряли бдительность. Когда неизвестный под любым предлогом просит вас назвать код из сообщения, внимательно посмотрите, от кого оно пришло и для чего нужны секретные цифры», — отмечает Наталья Стрельникова — заместитель управляющего омским отделением Банка России.