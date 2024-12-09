Ревнивец с сайта знакомств разгромил квартиру жительницы Светлогорска

Однако вскоре мужчина, который ранее был неоднократно судим, стал излишне ревновать свою даму. В определенный момент к скандалу привело то, что женщина сменила одежду. Мужчина обвинил белоруску в измене, а в приступе ярости стал громить квартиру женщины, где они вместе проживали. Фигурант разбил оконные стекла, бытовую технику, крушил мебель. Общий ущерб превысил 6000 белорусских рублей.