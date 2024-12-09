Ревнивец с сайта знакомств разгромил квартиру жительницы Светлогорска

В Светлогорске ревнивый мужчина с сайта знакомств разгромил квартиру женщины, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.
Свтелогорчанка на сайте знакомств познакомилась с одиноким мужчиной, и из виртуального их общение быстро стало реальным. Роман развивался стремительно, ухажер дарил женщине букеты роз, водил в рестораны, после они начали вести совместный быт.
Однако вскоре мужчина, который ранее был неоднократно судим, стал излишне ревновать свою даму. В определенный момент к скандалу привело то, что женщина сменила одежду. Мужчина обвинил белоруску в измене, а в приступе ярости стал громить квартиру женщины, где они вместе проживали. Фигурант разбил оконные стекла, бытовую технику, крушил мебель. Общий ущерб превысил 6000 белорусских рублей.
Эксперты изъяли следы рук и крови и подтвердили причастность мужчины к погрому.
Фигурант пойдет под суд.
Тем временем под Щучином два белоруса украли и вернули поросят, но все равно пойдут под суд.
Также В Минске девятилетняя девочка вынесла на детскую площадку и отдала женщине 5000 долларов.