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Ревнивец с сайта знакомств разгромил квартиру жительницы Светлогорска

В Светлогорске ревнивый знакомый разгромил квартиру женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Светлогорске ревнивый мужчина с сайта знакомств разгромил квартиру женщины, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Свтелогорчанка на сайте знакомств познакомилась с одиноким мужчиной, и из виртуального их общение быстро стало реальным. Роман развивался стремительно, ухажер дарил женщине букеты роз, водил в рестораны, после они начали вести совместный быт.

Однако вскоре мужчина, который ранее был неоднократно судим, стал излишне ревновать свою даму. В определенный момент к скандалу привело то, что женщина сменила одежду. Мужчина обвинил белоруску в измене, а в приступе ярости стал громить квартиру женщины, где они вместе проживали. Фигурант разбил оконные стекла, бытовую технику, крушил мебель. Общий ущерб превысил 6000 белорусских рублей.

Эксперты изъяли следы рук и крови и подтвердили причастность мужчины к погрому.

Фигурант пойдет под суд.

Тем временем под Щучином два белоруса украли и вернули поросят, но все равно пойдут под суд.

Также В Минске девятилетняя девочка вынесла на детскую площадку и отдала женщине 5000 долларов.