Собаки заботили ее больше, чем малыш. Молодую мать из Уфы обвинили в покушении на убийство ребенка: она 8 месяцев морила его голодом, укладывала спать в ящик и в итоге бросила

В Уфе по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью 8-месячного сына задержали 28-летнюю Викторию М. Девушка с 21-летним супругом Никитой морила малыша голодом, совершенно за ним не ухаживала и оставляла одного. Впоследствии Вика вместе с мужем попросту сбежала в другой город, где оба вляпались в криминальную историю. Подробности похождения парочки выяснила «КП-Уфа».
ТАК СЕБЕ РОДИТЕЛИ.
Вика и Никита знакомы пару лет, недавно поженились — сошлись на почве любви к собакам. Она занималась передержкой животных, а он после срочной службы в армии заключил контракт. «Жена военного» — гордо писала об этом факте Вика на своей странице в соцсети.
Супружеская пара занималась уходом за собаками. Фото: соцсети.
В феврале у пары родился мальчик по имени Кирилл (имя ребенка изменено — Ред). Однако оба родителя не проявляли к воспитанию малыша и уходу за ним никакого интереса. Ребенка не кормили, не мыли, неоднократно оставляли одного дома и не водили к врачу. Когда медики пытались попасть в квартиру к семье, им попросту не открывали. Спал младенец полностью голым — буквально на полу, в ящике от кроватки. В квартире жили еще питбуль и кот. Кажется, даже они получали больше заботы, чем малыш. Такое отношение к ребенку привело к плачевному итогу: во-первых, Кирилл получил крайнюю степень истощения (к девяти месяцам весил чуть больше 4 килограммов), а, во-вторых, серьезные проблемы в развитии — он до сих пор не умеет переворачиваться и ползать.
Пара делилась романтическими фотографиями, в то время как их ребенок буквально голодал. Фото: соцсети.
В ноябре пара решила переехать в Чебоксары. Сначала туда отправился Никита — чтобы найти квартиру и работу. Через пару недель к нему решила присоединиться и Вика. Она уже подготовила вещи и готовилась к отъезду, как вдруг в квартиру зашла сестра Никиты — Ксения. Она увидела, в каком страшном состоянии находится ребенок. В этот момент он спал на своем привычном месте — в ящике.
— Я зашла домой к ним. Увидела, какой ребенок худенький. Сказала, что заберу его. Вика сначала не хотела его отдавать, но потом мне удалось забрать Кирилла. И буквально на следующий день она уехала в Чебоксары и перестали выходить на связь, — сказала Ксения «КП-Уфа». Кота и собаку Вика также забрала с собой.
Ребенок в итоге стал жить с тетей (сестрой Никиты) и бабушкой. Пара обещала им, что сообщат, когда ребенка можно будет привезти в Чебоксары, но потом стали игнорировать родственников.
— Мы ребенка стали откармливать, чтобы он поправился — вес был крайне маленький, — говорит Ксения. — Потом Никита и Вика начали игнорировать нас, и бабушка написала заявление в полицию о том, что они бросили ребенка. К нам уже до этого и опека приходила, и из поликлиники приходили, и полиция.
Виктория перед побегом прихватила с собой собаку и кошку.
ОБОКРАЛИ ГРУММИНГ-САЛОН В ЧЕБОКСАРАХ.
Приехавший в Чебоксары Никита не нашел нормального жилья и обратился за помощью к своей местной знакомой Анастасии — владелице грумминг-салона и приюта для животных. Парень познакомился с ней три года назад, когда с сестрой какое-то время жил в Чебоксарах.
— Три года назад он помогал мне с передержкой животных, — вспоминает Настя в беседе с «КП-Уфа». — Общее впечатление о нем было хорошее: спокойный, адекватный. Недавно, в октябре, он написал мне. Сказал, что у него проблемы, нужно некоторое время пожить в Чебоксарах, и попросил помощи с жильем. Я предоставила ему помещение в грумминг-салоне, там отдельная жилая комната у меня есть со всеми удобствами. Я предоставила ее ему. Говорю: «Живи».
В итоге Никита там так и поселился. Спустя полторы недели после «новоселья» он сказал Анастасии, что к нему из Уфы едет жена с котом и двумя собаками (второго пса она взяла на передержку по пути в Чебоксары), и хорошо бы ей тоже жить в предоставленной комнате.
— Я была немного в шоке. Не знала, что у него есть жена. Говорю: «Ну, ладно, без проблем, живите вместе». Они стали вместе жить у меня в грумминге, помогали с передержкой. Все было хорошо. Негативных впечатлениях о них у меня не было. До определенного момента… — говорит Настя.
Виктория оставила ребенка и поехала к мужу в Чебоксары. Фото: соцсети.
«Определенный момент» настал, когда сестра Никиты связалась с Анастасией и сказала, что он и Вика, вообще-то, бросили на произвол судьбы своего 8-месячного ребенка и скрываются.
— С этого момента у нас начались проблемы. Я пришла к Никите и Вике. Высказала им: «Ребят, это что такое? Вы взяли с собой собак, а ребенка маленького грудного бросили? Вы вообще нормальные, нет?». Им не понравились мои высказывания. Они сказали, что 25 ноября вернут мне долг в 10 тысяч рублей и уедут обратно в Уфу, — продолжает Анастасия.
На самом деле пара уехала раньше — 22 ноября. Вечером они собрали свои вещи и вынесли из груммерской имущество на 150 тысяч рублей: оборудование, стиральную машину, инструменты для стрижки, дорогостоящие ветеринарные препараты для лечения онкобольных собак.
— Я сразу же написала в полицию заявление. Написала Никите с Викой в соцсетях: «Куда вы делись? Не хотите мне ничего объяснить?». Они ничего не ответили — только заблокировали, — вздыхает Настя.
Виктория перед побегом из Чебоксаров. Кадр видео: предоставлено «КП-Уфа».
Она сказала, что делу о краже из грумминга пока особого хода не дают. Она надеется привлечь ребят к уголовной ответственности за кражу имущества. Когда Анастасия подняла шумиху по поводу случившегося в соцсетях, то узнала подробнее о ситуации в семье Никиты и Вики.
— На меня вышли какие-то мамочки, которые состояли в общих чатах с Викой в соцсетях, и сообщили ужасную историю. Мол, когда ребенку был месяц, у Вики жили восемь питбулей (мать и щенки), и она уходила с одной собакой гулять на полдня, а остальных щенков оставляла дома с месячным ребенком. А еще родственники нашли у них в квартире документы о том, что Вика меняла имя. У нее почему-то указан разный возраст: где-то 28, где-то 33. Раньше ее звали Яной. Складывается впечатление, что она какая-то аферистка со стажем.
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ.
В итоге Вика и Никита все-таки вернулись в Уфу. Уже тогда полиция знала о том, что они бросили ребенка и завела уголовное дело. Пару нашли и задержали 6 декабря. Спустя три дня Следственный комитет Башкирии предъявил Вике жесткое обвинение: покушение на убийство ребенка с особой жестокостью (максимальное наказание — 20 лет лишения свободы). Следствие уверено, что Виктория изначально — еще перед поездкой в Чебоксары — не собиралась брать своего ребенка с собой, а намеревалась оставить его в квартире одного. По всей видимости, такая трактовка событий и привела к тому, что против девушки завели столь серьезное разбирательство.
9 декабря Вике избрали меру пресечения на время следствия: ближайшие два месяца она проведет в следственном изоляторе. На заседании, по данным наших коллег из телеграм-канала «Честно говоря», она лишь поинтересовалась у адвоката, как там поживают две ее собаки и кошка. О своем ребенка девушка не спросила ни слова.
Вика на избрании меры пресечения. Фото: прокуратура Башкирии.
Что будет с Никитой, пока неизвестно. Вероятно, ему тоже предстоит нести ответственность.
— Отец ребенка задержан правоохранителями, после его доставления к следователю с ним также будут проведены необходимые следственные действия, — сказали в СК РБ.
8-месячный Кирилл пока остается жить с тетей и бабушкой, которые намерены оформить на него опеку. Сейчас жизни малыша сейчас ничего не угрожает.