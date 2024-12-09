Собаки заботили ее больше, чем малыш. Молодую мать из Уфы обвинили в покушении на убийство ребенка: она 8 месяцев морила его голодом, укладывала спать в ящик и в итоге бросила

В феврале у пары родился мальчик по имени Кирилл (имя ребенка изменено — Ред). Однако оба родителя не проявляли к воспитанию малыша и уходу за ним никакого интереса. Ребенка не кормили, не мыли, неоднократно оставляли одного дома и не водили к врачу. Когда медики пытались попасть в квартиру к семье, им попросту не открывали. Спал младенец полностью голым — буквально на полу, в ящике от кроватки. В квартире жили еще питбуль и кот. Кажется, даже они получали больше заботы, чем малыш. Такое отношение к ребенку привело к плачевному итогу: во-первых, Кирилл получил крайнюю степень истощения (к девяти месяцам весил чуть больше 4 килограммов), а, во-вторых, серьезные проблемы в развитии — он до сих пор не умеет переворачиваться и ползать.