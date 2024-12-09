Рабочий из Борисова подарил жене сапоги и пойдет под суд

В Минске мужчина подарил жене сапоги, а потом оказался в милиции. Подробности сообщил телеграм-канал «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратилась минчанка, у которой при переезде пропали сапоги стоимостью 150 белорусских рублей. Выяснилось, что женщина оставила коробку с обувью в холле, пока загружала другие вещи в лифт.
Сапоги увидел и забрал 40-летний безработный борисовчанин, который в этом доме делал ремонт в одной из квартир. Украденные сапоги он подарил своей жене.
Фигуранта установили и задержали, его будут судить за кражу.
Тем временем ревнивец с сайта знакомств разгромил квартиру жительницы Светлогорска.
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