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В Самарской области легковушка загорелась после ДТП с экскаватором

В Самарской области столкнулись экскаватор и легковой автомобиль 9 декабря.

В понедельник, 9 декабря, в Самарской области произошло ДТП. В Безенчукском районе столкнулись два транспортных средства. Об этом сообщили в центре по делам ГО, ПБ и ЧС региона.

— В аварию попали экскаватор и легковой автомобиль. В результате столкновения легковушка загорелась, ее потушили очевидцы ДТП до приезда огнеборцев, — рассказали в пресс-службе.

Пожарные-спасатели деблокировали водителя автомобиля, который оказался зажат в транспортном средстве из-за удара. Его передали медработникам для госпитализации. Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий ДТП продолжаются.

В ГУ МВД по Самарской области официальный комментарий пока не дали. Сотрудники полиции тоже работают на месте аварии. Напомним, в этот же день Московское шоссе в Самаре оказалось перекрыто из-за ДТП с трамваем.

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