Экс-главу администрации Феодосии приговорили к восьми годам колонии

Кроме того, он потребовал от предпринимателя, в деятельности которого администрацией были выявлены нарушения, взятку в размере 100 тысяч рублей за прекращение проверок. А также убедил местного жителя передать дом в собственность второй подсудимой — его сожительнице, выдававшей себя за многодетную мать.