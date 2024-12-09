Экс-главу администрации Феодосии приговорили к восьми годам колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Бывший глава администрации Феодосии осужден на 8 лет колонии за аферу с земельными участками и взяточничество, сообщила прокуратура Крыма.
Как установил суд, фигурант в период с декабря 2021 по апрель 2022 года давал подчиненным сотрудникам неправомерные указания о подготовке договоров купли-продажи городских земельных участков по льготной цене, а также постановлений о бесплатной передаче их в собственность. Отчуждение пяти участков привело к ущербу в размере более 72 миллионов рублей.
Кроме того, он потребовал от предпринимателя, в деятельности которого администрацией были выявлены нарушения, взятку в размере 100 тысяч рублей за прекращение проверок. А также убедил местного жителя передать дом в собственность второй подсудимой — его сожительнице, выдававшей себя за многодетную мать.
«Феодосийский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил бывшего главу администрации города Феодосии к 8 годам лишения свободы, местную жительницу — к 4 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летия», — сообщили в прокуратуре.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе.
Отбывать наказание экс-глава города будет в исправительной колонии строгого режима, он также лишен права занимать определенные должности на срок четыре года.
В правоохранительных структурах РИА Новости уточнили, что речь идет об Андрее Лебедеве. Он руководил администрацией Феодосии с конца 2021 года, через полгода был отправлен в отставку после критики главы Крыма Аксенова.