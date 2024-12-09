Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы ТУАД Громенко стал «коррупционным рекордсменом» НСО в 2024 году

Константин Громенко получил самую большую в регионе сумму взяток.

Источник: правительство Новосибирской области

Сегодня стал известен размер взяток, которые получил заместитель начальника Территориального управления автодорог (ТУАД) Новосибирской области Константин Громенко. По итогам 2024 года он стал «коррупционным рекордсменом» региона, сообщил в пресс-центре ТАСС глава отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры НСО Алексей Тивяков.

«Рекордсменом в “состязании” коррупционеров на сегодня является замначальника ГКУ НСО ТУАД Громенко. Он получил от представителей коммерческих организаций взятку совокупной стоимостью свыше 90 миллионов рублей. Очень серьезные суммы», — уточнил Тивяков.

С его слов, чиновник получил от бизнесменов дорогостоящее авто премиального класса и дивиденды от деятельности одной организации. Также следователи считают, что Громенко получал взятку за покровительство действиям компании, с которой ТУАД заключал многомиллионные госконтракты (за приемку работ и заключение контрактов), в том числе по нацпроекту БКД.

Уголовное дело против Громенко возбудили в июне. Вместе с ним на скамью подсудимых попали руководители двух организаций — глава «ИТС-Сибирь» Олег Сидоренко и директор «ГИС-Эксперт» Андрей Казаков.

Также Алексей Тивяков озвучил сумму взяток по делу главы Корпорации развития НСО Зырянова.