Замглавы ТУАД Громенко стал «коррупционным рекордсменом» НСО в 2024 году

Сегодня стал известен размер взяток, которые получил заместитель начальника Территориального управления автодорог (ТУАД) Новосибирской области Константин Громенко. По итогам 2024 года он стал «коррупционным рекордсменом» региона, сообщил в пресс-центре ТАСС глава отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры НСО Алексей Тивяков.
«Рекордсменом в “состязании” коррупционеров на сегодня является замначальника ГКУ НСО ТУАД Громенко. Он получил от представителей коммерческих организаций взятку совокупной стоимостью свыше 90 миллионов рублей. Очень серьезные суммы», — уточнил Тивяков.
С его слов, чиновник получил от бизнесменов дорогостоящее авто премиального класса и дивиденды от деятельности одной организации. Также следователи считают, что Громенко получал взятку за покровительство действиям компании, с которой ТУАД заключал многомиллионные госконтракты (за приемку работ и заключение контрактов), в том числе по нацпроекту БКД.
Уголовное дело против Громенко возбудили в июне. Вместе с ним на скамью подсудимых попали руководители двух организаций — глава «ИТС-Сибирь» Олег Сидоренко и директор «ГИС-Эксперт» Андрей Казаков.
Также Алексей Тивяков озвучил сумму взяток по делу главы Корпорации развития НСО Зырянова.