Замглавы ТУАД Громенко стал «коррупционным рекордсменом» НСО в 2024 году

С его слов, чиновник получил от бизнесменов дорогостоящее авто премиального класса и дивиденды от деятельности одной организации. Также следователи считают, что Громенко получал взятку за покровительство действиям компании, с которой ТУАД заключал многомиллионные госконтракты (за приемку работ и заключение контрактов), в том числе по нацпроекту БКД.