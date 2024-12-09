Раздавал землю и отобрал у человека дом: бывшего главу Феодосии посадили на восемь лет

Бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева и его сожительницу признали виновными в превышении должностных полномочий, получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Лебедев занял пост градоначальника в декабре 2021 года. По данным прокуратуры Крыма, чиновник стал совершать преступления в первый же месяц своего пребывания на этом посту. Он незаконно поручал подчиненным готовить договоры купли-продажи участков, принадлежащих муниципалитету, по льготной цене. Кроме того, Лебедев бесплатно передавал землю в собственность. Землю получали предприниматели, которые занимались бизнесом в туристической сфере. Сумма ущерба муниципалитету превысила 72 млн рублей.
В 2022 году глава администрации узнал, что местный житель хочет оказать помощь беженцам с освобожденных территорий, приехавшим жить в Феодосию. Речь шла о предоставлении дома многодетной семье.
«Незаконно оформив документы купли-продажи жилого дома на свою 31-летнюю сожительницу, не имеющую законных прав для улучшения жилищных условий, пара причинила ущерб собственнику в размере 7 млн 397 тысяч рублей, лишив его права на указанное жилое помещение», — отметили в СК.
В ведомстве добавили, что Лебедев получил от бизнесмена 100 тысяч рублей в качестве взятки. За это чиновник прекратил ведомственную проверку, хотя имелись сведения о нарушениях.
Были возбуждены уголовные дела. Суд признал экс-чиновника и его сожительницу виновными. Лебедева приговорили к восьми годам лишения свободы. Его сожительнице назначили четыре года с отсрочкой до достижения ребенком 14-летия. Отбывать сроки осужденные будут в исправительных колониях общего и строгого режимов. Кроме того, Лебедеву на четыре года запретили занимать ряд должностей.