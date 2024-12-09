Раздавал землю и отобрал у человека дом: бывшего главу Феодосии посадили на восемь лет

Лебедев занял пост градоначальника в декабре 2021 года. По данным прокуратуры Крыма, чиновник стал совершать преступления в первый же месяц своего пребывания на этом посту. Он незаконно поручал подчиненным готовить договоры купли-продажи участков, принадлежащих муниципалитету, по льготной цене. Кроме того, Лебедев бесплатно передавал землю в собственность. Землю получали предприниматели, которые занимались бизнесом в туристической сфере. Сумма ущерба муниципалитету превысила 72 млн рублей.