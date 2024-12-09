В Волгоградской области задержали 18-летнего киберпреступника

Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями главка и регионального УФСБ задержали в Волгограде 18-летнего жителя Камышина, подозреваемого в краже персональных данных с электронного портала и попытке мошенничества.
По данным следствия, в январе 2024 года молодой человек получил доступ к личным данным жителя Старополтавского района и пытался использовать их для оформления микрозаймов. Также есть информация о том, что задержанный может быть причастен к 50 аналогичным преступлениям. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
Правоохранительные органы продолжают проверять причастность задержанного к другим эпизодам преступной деятельности.