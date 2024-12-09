В ДНР пулеметчика «Азова»* приговорили к 24 годам колонии

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы пулеметчика запрещенного в РФ полка «Азов»*, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
Верховный суд ДНР приговорил «30-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения “Азов”* национальной гвардии Украины» Дениса Хмелевского «к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что в марте 2022 года Хмелевский отдал приказ другому военнослужащему об убийстве двух мирных жителей, находившихся в подъезде дома по улице Московской в Мариуполе. В результате полученных ранений мужчины скончались на месте преступления.
Хмелевский признан виновным по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.