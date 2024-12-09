Суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову

В начале июня сообщалось, что живущая во Франции Троянова опубликовала видеозапись, на которой публично выражает поддержку призывам к убийству россиян, в том числе детей. Также актриса обвинила Россию в своем алкоголизме.
В том же месяце прокуратура Москвы направила в СК России материалы для проверки высказываний актрисы. В июле Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов.
В 2022 году поддержку убийств россиян в ходе спецоперации на Украине также выразил бывший топ-менеджер ликвидированного ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). В эфире YouTube-канала «Популярная политика» он поблагодарил украинскую армию за «выполнение санитарной функции» путем убийства российских военнослужащих.