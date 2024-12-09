Суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову

В 2022 году поддержку убийств россиян в ходе спецоперации на Украине также выразил бывший топ-менеджер ликвидированного ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). В эфире YouTube-канала «Популярная политика» он поблагодарил украинскую армию за «выполнение санитарной функции» путем убийства российских военнослужащих.