В Абхазии приостановят работу школ и детсадов из-за дефицита энергии

«Мы сегодня приняли решение пока на неделю с завтрашнего дня освободить школы, детские садики, — сказал он. — Мы предлагаем взять дополнительные каникулы, оповестить наших учителей, директоров школ и колледжей, заведующих детскими дошкольными образовательными учреждениями, чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома».