В Абхазии приостановят работу школ и детсадов из-за дефицита энергии

С 10 декабря будут приостановлены занятия в школах и детских садах в Абхазии из-за ситуации с энергоснабжением, заявил и.о. премьер-министра республики Валерий Бганба, его слова приводит «Апсныпресс».
«Мы сегодня приняли решение пока на неделю с завтрашнего дня освободить школы, детские садики, — сказал он. — Мы предлагаем взять дополнительные каникулы, оповестить наших учителей, директоров школ и колледжей, заведующих детскими дошкольными образовательными учреждениями, чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома».
Больницы продолжат работать в штатном режиме. По словам Бганбы, сделано все возможное, чтобы у них были запасы топлива на случай ЧС.
Закрытие образовательных учреждений Бганба допускал накануне. Условием для такого решения должно было стать увеличение сроков отключения света. С 9 декабря был введен новый график отключений, согласно которому подача электричества осуществляется дважды по 2 часа 20 минут в период с 7:00 до 21:00. В ночное время ограничения отсутствуют.
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