Начальница отдела ФСИН Башкирии заставляла подчиненных отдавать ей свои премии

Согласно версии следствия, в октябре и ноябре этого года начальница финансово-экономического отдела управления приказал четверым подчиненным отдать ей часть своих премий. В общей сложности она получила 200 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Сотрудники опасались негативных последствий по службе, потому и согласились отдать деньги.