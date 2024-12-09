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Начальница отдела ФСИН Башкирии заставляла подчиненных отдавать ей свои премии

Глава отдела ФСИН Башкирии лишила подчиненных 200 тыс. рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе силовики задержали главу отдела управления ФСИН Башкирии. Об этом сообщили Следственный комитет, ФСБ, а также объединенная пресс-служба судов республики.

Согласно версии следствия, в октябре и ноябре этого года начальница финансово-экономического отдела управления приказал четверым подчиненным отдать ей часть своих премий. В общей сложности она получила 200 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Сотрудники опасались негативных последствий по службе, потому и согласились отдать деньги.

Преступление выявили сотрудники СК, ФСБ и главного управления собственной безопасности ФСИН. На 43-летнюю женщину завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Ее задержали и арестовали на два месяца — до 6 февраля.

— По месту жительства и службы проведены обыски, следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу, — сообщает СК.

Напомним, ранее обвинение в совершении такого преступления предъявлено заместителю управления ФСИН Башкирии. Он тоже находится под стражей.

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