44 года терпел: Под Ростовом пенсионер после развода убил и утопил в реке бывшую жену

63-летний Семен Владимирович из Ростовской области никогда бы не подумал, что окажется за решеткой. Приличный мужчина, 44 года прожил в браке с супругой, подняли двоих сыновей. Вот только уже на пенсии нервы не выдержали — подал на развод. И, освободившись от семейных уз, взял грех на душу.
После развода бывшие муж и жена продолжали жить под одной крышей. Михаил ФРОЛОВ.
СЛИШКОМ ДОРОГО.
Как сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону», супруги прожили вместе 44 года, воспитали двоих сыновей, построили дом. Еще немного, и можно было сапфировую свадьбу отмечать. Казалось бы, чего еще нужно? Но жили супруги не сказать, чтобы душа в душу. Характер у Валентины Сергеевны всегда был тяжелый, а в последние годы стала сказываться болезнь… Женщина лечилась время от времени по назначению врача, но в перерывах в терапии находиться рядом с ней становилось невыносимо. И Семен Владимирович подал на развод.
В начале прошлого года их все-таки развели, но сразу же разъехаться уже бывшие муж и жена не могли. Валентина потребовала от мужа и сыновей купить ей однокомнатную квартиру, а, пока подбирали вариант, жила под одной крышей с Семеном.
Мужчина во всем признался правоохранителям, когда они нашли тело. Светлана МАКОВЕЕВА.
Женщина предлагала варианты жилья, которые ей приглянулись, но на каждом семейном совете дети и бывший муж их отметали: мол, слишком дорого.
ДУМАЛА, НАСТРОИЛ ПРОТИВ НЕЕ СЫНОВЕЙ.
Валентину это приводило в бешенство. Она решила, что это экс-супруг не хочет, чтобы она, наконец, переехала. А еще — что настроил против нее сыновей. В такой обстановке бывшие жили уже месяц после развода. И в апреле, когда случился очередной скандал, и женщина стала бросаться на экс-супруга. А тот ее ударил, а потом схватил за горло. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, он вывез ее подальше и, предварительно, утяжелив тело кирпичами, выбросил в реку Северский Донец. А на все вопросы от детей и соседей отвечал, что Валентина ушла из дома да и пропала.
Но спустя два месяца река вернула тело: его обнаружили местные жители. И за объяснениями правоохранители пришли к бывшему мужу. Семен не стал отпираться: признался во всем, рассказал и показал.
Пенсионера приговорили к 8 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима. Артем КИЛЬКИН.
— Донецкий городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении убийства, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области. — Суд приговорил мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы на срок 1 год.
Добавим, что приговор в законную силу еще не вступил.