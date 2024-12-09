44 года терпел: Под Ростовом пенсионер после развода убил и утопил в реке бывшую жену

Валентину это приводило в бешенство. Она решила, что это экс-супруг не хочет, чтобы она, наконец, переехала. А еще — что настроил против нее сыновей. В такой обстановке бывшие жили уже месяц после развода. И в апреле, когда случился очередной скандал, и женщина стала бросаться на экс-супруга. А тот ее ударил, а потом схватил за горло. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, он вывез ее подальше и, предварительно, утяжелив тело кирпичами, выбросил в реку Северский Донец. А на все вопросы от детей и соседей отвечал, что Валентина ушла из дома да и пропала.