Жителя Смоленска обвинили поджоге квартиры, где погиб его сын

По данным управления, в воскресенье в ходе тушения пожара в квартире одного из жилых домов по улице Черняховского города Смоленска было обнаружено тело 10-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего.
«По версии следствия, между отцом и сыном произошла ссора. Мужчина избил ребенка, нанеся ему множественные удары по голове и телу. После этого он поджёг квартиру и с места преступления скрылся. Причиной смерти мальчика явилось отравление окисью углерода», — говорится в сообщении.
В следственном управлении подчёркивают, что у ребенка обнаружен перелом основания черепа.
«Отец мальчика задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает следственное управление.
По данным следственного управления СК, мальчик и отец жили вдвоем.