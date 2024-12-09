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Жителя Смоленска обвинили поджоге квартиры, где погиб его сын

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Житель Смоленска обвиняется в том, что избил своего десятилетнего сына и поджёг квартиру, в результате чего мальчик погиб, сообщает следственное управление СК по Смоленской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным управления, в воскресенье в ходе тушения пожара в квартире одного из жилых домов по улице Черняховского города Смоленска было обнаружено тело 10-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего.

«По версии следствия, между отцом и сыном произошла ссора. Мужчина избил ребенка, нанеся ему множественные удары по голове и телу. После этого он поджёг квартиру и с места преступления скрылся. Причиной смерти мальчика явилось отравление окисью углерода», — говорится в сообщении.

В следственном управлении подчёркивают, что у ребенка обнаружен перелом основания черепа.

«Отец мальчика задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает следственное управление.

По данным следственного управления СК, мальчик и отец жили вдвоем.

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