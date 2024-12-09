Жителя Смоленска обвинили поджоге квартиры, где погиб его сын

«По версии следствия, между отцом и сыном произошла ссора. Мужчина избил ребенка, нанеся ему множественные удары по голове и телу. После этого он поджёг квартиру и с места преступления скрылся. Причиной смерти мальчика явилось отравление окисью углерода», — говорится в сообщении.