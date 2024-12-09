СК завел дело о ремонте общежития на деньги для объектов Минобороны

С лета 2023 года идет капитальный ремонт в главном здании МГУ. В июне этого года был завершен первый этап работ, в ходе которых были отремонтированы седьмой, 12-й и 22-й этажи, обновлены помещения геологического, географического и механико-математического факультетов. В июле строители приступили к ремонту 11-го и 23-го этажей общей площадью более 3,7 тыс. кв. м. Кроме того, планируется отремонтировать восьмой, 13-й и 21-й этажи общей площадью свыше 5,5 тыс. кв. м. До конца 2025 года предстоит обновить фасад главного здания МГУ, его кровлю, шпиль со звездой, малые архитектурные формы и входные группы.