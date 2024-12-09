СК завел дело о ремонте общежития на деньги для объектов Минобороны

Военные следователи СК возбудили уголовное дело против бывшего генерального директора подведомственного Минобороны АО «Промгидромеханизация» (ПГМ) Андрея Спирина — его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается в телеграм-канале военных следственных органов СК.
Дело касается капитального ремонта общежития в главном здании МГУ имени М. В. Ломоносова. По версии СК, Спирин в 2022 году выполнил работы без заключения соответствующих договоров и за счет бюджетных средств, выделенных ПГМ в рамках госконтрактов по строительству объектов для нужд оборонного ведомства. Работы были осуществлены в интересах ООО «Квэста Констракшн». Тем самым, считает следствие, государству был причинен ущерб более чем на 45 млн руб.
Дело завели по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
С лета 2023 года идет капитальный ремонт в главном здании МГУ. В июне этого года был завершен первый этап работ, в ходе которых были отремонтированы седьмой, 12-й и 22-й этажи, обновлены помещения геологического, географического и механико-математического факультетов. В июле строители приступили к ремонту 11-го и 23-го этажей общей площадью более 3,7 тыс. кв. м. Кроме того, планируется отремонтировать восьмой, 13-й и 21-й этажи общей площадью свыше 5,5 тыс. кв. м. До конца 2025 года предстоит обновить фасад главного здания МГУ, его кровлю, шпиль со звездой, малые архитектурные формы и входные группы.
В 2021 году студенты и сотрудники МГУ создали петицию, в которой заявили о «фактическом уничтожении подлинных исторических интерьеров учебных аудиторий 1950-х годов с сохранившейся мебелью и отделкой, выполненной из карпатского дуба и бука» в ходе капитального ремонта. Все работы проводятся в соответствии с проектом, согласованным с Мосгорнаследием, заявили тогда в пресс-службе вуза.