«Просто не выдержал»: в Уфе учитель математики взял на «удушающий» школьника и вышвырнул его из класса

В уфимской школе № 49 произошел скандал: прямо во время урока учитель математики выгнал ученика из класса, применив физическую силу. На видеозаписях, которые распространились в соцсетях, видно, что педагог с помощью так называемого «удушающего захвата» выволок ученика из класса под одобрительные возгласы одноклассников. Судя по тому, что школьник при этом радостно смеялся, все происходящее его только забавляло. Из-за чего именно произошел конфликт между учителем и учеником и что теперь будет, выясняла «КП-Уфа».