«Просто не выдержал»: в Уфе учитель математики взял на «удушающий» школьника и вышвырнул его из класса

В уфимской школе № 49 произошел скандал: прямо во время урока учитель математики выгнал ученика из класса, применив физическую силу. На видеозаписях, которые распространились в соцсетях, видно, что педагог с помощью так называемого «удушающего захвата» выволок ученика из класса под одобрительные возгласы одноклассников. Судя по тому, что школьник при этом радостно смеялся, все происходящее его только забавляло. Из-за чего именно произошел конфликт между учителем и учеником и что теперь будет, выясняла «КП-Уфа».
МЕШАЛ ВЕСТИ УРОК.
По рассказам учащихся школы, инцидент произошел на уроке математике в 8 классе. Как одноклассники ученика, тот вместо того, чтобы слушать объяснения педагога, решил развлечься и запустить по классу машинку на радиоуправлении. Конечно, другие ребята начали галдеть, поэтому учитель, пытаясь добиться тишины, сделал несколько замечаний хулигану, но тот их проигнорировал. Тогда педагог решил применить физическую силу, используя «удушающий захват». Тем временем другие школьники засняли все происходящее на мобильные телефоны и выложили видео в интернет.
Запись с урока быстро разлетелась по социальным сетям и телеграм-каналам, вызвав волну возмущения. Мнения о произошедшем разделились. Некоторые комментаторы выразили поддержку учителю, сетуя о том, что ему одному приходится справляться с целым классом. Другие же осудили действия педагога, заявив, что учитель обязан сохранять самообладание, и в подобных ситуациях лучше всего было бы остановить урок и обратиться к директору.
— Сами попробуйте поработать в школе, узнаете, каково это! — комментирует Регина А.
— Учитель права не имел даже пальцем трогать ученика! Это вообще не выход! — парирует Анна Р.
— Таких малолетних наглецов учить только такими методами, — пишет в соцсетях Айнур Х.
ПРОБЛЕМНЫЙ КЛАСС.
Героем скандального видеоролика стал восьмиклассник Антон С. (имя несовершеннолетнего изменено — Ред.). По рассказам других школьников, он и его друзья уже не раз срывают уроки, доводя учителей до отчаяния.
Учитель вытолкнул ученика за дверь с помощью силового приема. Фото: соцсети.
— Ранее тоже были похожие ситуации, но такое, конечно, впервые, — говорит ученица школы Карина Н. — Он сам довел учителя, поэтому пришлось его выгнать, пусть и грубо.
По словам девушки, класс, где все произошло, имеет не очень хорошую репутацию. Учитель ранее пытался решать все конфликты уговорами и просьбами, но некоторые ребята продолжали хамить и заниматься своими делами на уроках.
— Самых шумных он пытался выгнать из класса, не применяя силу, просто попросив, но те остались сидеть на месте и никак не восприняли слова учителя, — говорит Карина.
Большинство учеников также очень тепло отзывается об учителе математики.
— Это очень хороший и добрый учитель, — говорит Мирон Д. — Он устал уже от постоянного шума, когда все время на уроках происходит бардак. Просто не выдержал этих высокомерных мальчишек. Одному досталось по шее, но лишь потому, что больше всех мешал вести урок.
Кроме того, школьники отмечают, что за учителя никто не заступился во время перепалки на уроке. По словам одноклассника Антона, все сидели на местах и снимали происходящее на камеру, даже не пытаясь как-то помочь.
Отдел образования Октябрьского района отреагировал на инцидент. Фото: МАОУ Школа № 49.
— Всем там по барабану. Класс такой! — говорит Тимур Г. — Они просто сидели и ржали. Они вообще на уроках его никогда не слушают и мешают другим.
ОФИЦИАЛЬНО.
В самой школе на звонок «КП-Уфа» так и не ответили, зато ситуацию прокомментировали в отделе образования Октябрьского района Уфы.
— С классом проведена профилактическая работа о запрете пользования сотовыми телефонами и соблюдении правил внутреннего распорядка обучающихся. Поведение участников инцидента будет рассмотрено на Совете профилактики, — сообщили в пресс-службе отдела.
«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.