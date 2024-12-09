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Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси

Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси перед зданием грузинского парламента, это происходит 12-й вечер подряд, передает корреспондент РИА Новости.

Полиция в происходящее не вмешивается, а только перекрыла движение автомобилей по проспекту Руставели.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.