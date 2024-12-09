В Ингушетии женщину осудили за продажу новорожденной дочери

НАЛЬЧИК, 9 дек — РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы женщину, которая продала свою новорожденную дочь за 100 тысяч рублей, сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, 23-летняя жительница селения Майское в Северной Осетии скрывала свою нежелательную беременность от родных и знакомых. В августе 2022 года, родив девочку в медицинском учреждении Владикавказа, она оставила дочь на попечение органов опеки и попечительства.
«Однако в октябре того же года, получив от незнакомой ранее женщины предложение о передаче ей ребенка за денежное вознаграждение, обратилась за восстановлением родительских прав. После она забрала девочку из родильного дома и перевезла в Назрань, где передала покупателю, получив от нее 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Магасский районный суд признал женщину виновной по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии» УК РФ и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.