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В Ингушетии женщину осудили за продажу новорожденной дочери

Жительница Ингушетии получила три года колонии за продажу новорожденной дочери.

Источник: Спорт РИА Новости

НАЛЬЧИК, 9 дек — РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы женщину, которая продала свою новорожденную дочь за 100 тысяч рублей, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, 23-летняя жительница селения Майское в Северной Осетии скрывала свою нежелательную беременность от родных и знакомых. В августе 2022 года, родив девочку в медицинском учреждении Владикавказа, она оставила дочь на попечение органов опеки и попечительства.

«Однако в октябре того же года, получив от незнакомой ранее женщины предложение о передаче ей ребенка за денежное вознаграждение, обратилась за восстановлением родительских прав. После она забрала девочку из родильного дома и перевезла в Назрань, где передала покупателю, получив от нее 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Магасский районный суд признал женщину виновной по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии» УК РФ и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.