Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На следовавшем из Таиланда в Уфу самолете произошло ЧП

Авиарейс из Таиланда в Уфу в полете подал сигнал о ЧС.

Источник: Комсомольская правда

На следовавшем из Районга (Таиланд) в Уфу самолета произошло ЧП. Об этом сообщил портал Flightradar.

Сообщается, что авиалайнер Boeing 767 на высоте 3,5 тысячи метров подал сигнал о чезвычайной ситуации тревоги спустя девять часов после начала полета. Спустя пару минут воздушное судно отключило транспондер.

Как сообщила «КП-Уфа» пресс-служба международного аэропорта «Уфа» самолет сел в 22:09 по местному времени в пункте назначения.

— Службы аэропорта отработали штатно, — заверили в воздушной гавани.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.