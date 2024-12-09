На следовавшем из Таиланда в Уфу самолете произошло ЧП

На следовавшем из Районга (Таиланд) в Уфу самолета произошло ЧП. Об этом сообщил портал Flightradar.
Сообщается, что авиалайнер Boeing 767 на высоте 3,5 тысячи метров подал сигнал о чезвычайной ситуации тревоги спустя девять часов после начала полета. Спустя пару минут воздушное судно отключило транспондер.
Как сообщила «КП-Уфа» пресс-служба международного аэропорта «Уфа» самолет сел в 22:09 по местному времени в пункте назначения.
— Службы аэропорта отработали штатно, — заверили в воздушной гавани.
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