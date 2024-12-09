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В Донецке осудили мужчину за убийство супруги

В Ростовской области мужчина получил срок за убийство жены.

Источник: Комсомольская правда

В Донецке мужчину осудили за убийство супруги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 9 декабря.

Суд установил, что в апреле этого года мужчина находился дома вместе с женой. В какой-то момент между ними возникла ссора. Разъяренный мужчина в ходе конфликта набросился на женщину с кулаками, а затем задушил ее. Чтобы скрыть следы преступления, он сбросил тело супруги в реку.

Позже правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство». Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.