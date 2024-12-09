В Донецке осудили мужчину за убийство супруги

Суд установил, что в апреле этого года мужчина находился дома вместе с женой. В какой-то момент между ними возникла ссора. Разъяренный мужчина в ходе конфликта набросился на женщину с кулаками, а затем задушил ее. Чтобы скрыть следы преступления, он сбросил тело супруги в реку.