В Донецке осудили мужчину за убийство супруги

В Донецке мужчину осудили за убийство супруги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 9 декабря.
Суд установил, что в апреле этого года мужчина находился дома вместе с женой. В какой-то момент между ними возникла ссора. Разъяренный мужчина в ходе конфликта набросился на женщину с кулаками, а затем задушил ее. Чтобы скрыть следы преступления, он сбросил тело супруги в реку.
Позже правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство». Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.