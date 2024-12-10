Волгоградские полицейские нашли сбежавшего из больницы 17-летнего юношу

По предварительной информации, преступлений в отношении подростка не зафиксировано. Сотрудники ПДН будут изучать причины и обстоятельства, которые привели к уходу из больницы, и примут соответствующие меры реагирования, направленные на профилактику подобных ситуаций в будущем.