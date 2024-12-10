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Волгоградские полицейские нашли сбежавшего из больницы 17-летнего юношу

Сейчас с ним работают следователи и инспектора по делам несовершеннолетних, чтобы выяснить причины его поступка.

Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, в Волгограде полиция установила местонахождение 17-летнего юноши, который 27 ноября самовольно покинул стационар детской больницы. Разыскные мероприятия, организованные сотрудниками отдела полиции Красноармейского района, завершились успешно 9 декабря.

Подросток был обнаружен в частном секторе Красноармейского района. В настоящее время с ним работают следователи и сотрудники ПДН.

По предварительной информации, преступлений в отношении подростка не зафиксировано. Сотрудники ПДН будут изучать причины и обстоятельства, которые привели к уходу из больницы, и примут соответствующие меры реагирования, направленные на профилактику подобных ситуаций в будущем.