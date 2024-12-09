В Ростове три человека погибли при пожаре в многоэтажке, еще троих спасли

В Ростове-на-Дону во время пожара погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла вечером 9 декабря на улице Вятской, 41/1.
По предварительной информации ведомства, пожар произошел на девятом этаже общежития. Загорелась кладовка в общем коридоре. Огонь буквально за несколько минут охватил порядка 40 квадратных метров. Очевидцы, увидев столб черного дыма, сразу вызвали спасателей. Прибывшие на место происшествия пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Во время ЧП удалось спасти троих человек.
Полностью справиться с огнем пожарные смогли спустя час. Когда они осматривали сгоревшее помещение, то обнаружили тела троих человек. В тушении участвовали 33 спасателя и 11 спецмашин. Сейчас на месте работают дознаватели. Причина пожара устанавливается специалистами.
В прокуратуре Ростовской области сообщили, что на место происшествия выехал заместитель прокурора региона Владимир Ходурский. Правоохранители проведут проверку, в ходе которой установят причины и обстоятельства произошедшего.