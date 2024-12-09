Региональная прокуратура организовала проверку после пожара в Ростове-на-Дону

Прокуратурой организована проверка в связи с пожаром в многоквартирном доме в Первомайском районе Ростова. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
По данным ведомства, в понедельник, 9 декабря, в общежитии на улице Вятской произошел пожар. В результате происшествия погибли три человека. Еще троих удалось спасти, им сейчас оказывают помощь медики.
— На место происшествия выехал заместитель прокурора области Владимир Ходурский, — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.