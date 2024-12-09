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«Не исключается версия поджога»: в Туймазах из-за пожара попали в больницу подросток и его мать

В Башкирии во время пожара пострадали 11-летний мальчик и его мама.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Туймазы во время пожара пострадали два человека. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в жилом доме по улице Северная. В тамбуре на первом этаже загорелись мебель и вещи. Выходы из квартир для жильцов заблокировали огонь и едкий дым.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС и Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям спасли двух взрослых и шестерых детей. Специалисты потушили горение на площади двух квадратных метров. К ликвидации пожара было привлечено 12 человек и четыре единицы техники.

К сожалению, в результате происшествия пострадали 11-летний мальчик и его 41-летняя мать, обоих доставили в больницу. Дознаватель МЧС устанавливает все обстоятельства и причину пожара.

— Не исключается версия поджога. На месте работает следственно-оперативная группа, — сообщили в экстренной службе.

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