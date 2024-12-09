«Не исключается версия поджога»: в Туймазах из-за пожара попали в больницу подросток и его мать

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС и Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям спасли двух взрослых и шестерых детей. Специалисты потушили горение на площади двух квадратных метров. К ликвидации пожара было привлечено 12 человек и четыре единицы техники.