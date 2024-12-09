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Пожарные потушили общежитие на улице Вятской в Ростове

В Ростове-на-Дону спасатели полностью потушили огонь в общежитии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону спасатели полностью потушили общежитие. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным спасателей, помещение в общежитии полностью потушили в 21:20.

Напомним, ЧП произошло вечером 9 декабря на улице Вятской, 41/1. В здании на девятом этаже загорелась кладовка. Огонь за считанные минуты охватил помещение. На место происшествия вызвали экстренные службы. Троих человек удалось спасти. Им оказывают помощь медики. Еще трое погибли — двое мужчин и женщина надышались едким дымом.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели. Все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.