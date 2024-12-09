Пожарные потушили общежитие на улице Вятской в Ростове

Напомним, ЧП произошло вечером 9 декабря на улице Вятской, 41/1. В здании на девятом этаже загорелась кладовка. Огонь за считанные минуты охватил помещение. На место происшествия вызвали экстренные службы. Троих человек удалось спасти. Им оказывают помощь медики. Еще трое погибли — двое мужчин и женщина надышались едким дымом.