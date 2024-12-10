Телефонные мошенники угрозами выманили у жителя Краснодара 3,6 млн рублей

«Злоумышленник уведомил пенсионера о незаконном оформлении на его имя кредитов и необходимости срочного финансового перевода на безопасный счет для обеспечения безопасности денежных средств, — рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Краснодарскому краю. — Под давлением манипуляций и угроз пожилой краснодарец оформил займы и перевел все средства, в том числе личные сбережения, указанный ему расчетный счет».