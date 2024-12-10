Телефонные мошенники угрозами выманили у жителя Краснодара 3,6 млн рублей

Пожилой житель Краснодара обратился в полицию с жалобами на телефонных мошенников. Пенсионер рассказал, что ему позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником спецслужбы. Он стал запугивать 62-летнего мужчину и шантажом его убедил обратиться в банковские отделения.
«Злоумышленник уведомил пенсионера о незаконном оформлении на его имя кредитов и необходимости срочного финансового перевода на безопасный счет для обеспечения безопасности денежных средств, — рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Краснодарскому краю. — Под давлением манипуляций и угроз пожилой краснодарец оформил займы и перевел все средства, в том числе личные сбережения, указанный ему расчетный счет».
Как только деньги поступили на счет мошенников, они заблокировали пенсионера во всех мессенджерах. В общей сложности ущерб от действий правонарушителей составил 3,6 миллиона рублей.