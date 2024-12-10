Силовики ликвидировали домашнюю нарколабораторию в Волгограде

Как сообщило Управление Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области, сотрудники регионального управления ФСБ при поддержке Росгвардии задержали жителя Волгограда, подозреваемого в изготовлении синтетических наркотиков в домашней лаборатории. В ходе спецоперации, проведенной на территории города, были изъяты более 1000 кг химических реактивов, а также 64,775 кг мефедрона, уже готового к реализации.
Кроме того, оперативники обнаружили специализированное оборудование, используемое для производства наркотиков. Установлено, что часть дома, где находилась лаборатория, принадлежит другу задержанного. Мужчина арендовал помещение и тайно оборудовал его для незаконного производства наркотиков, выдавая синтетические вещества за сельскохозяйственные удобрения.
Правоохранители продолжают расследование, пытаясь установить всех причастных к организации и финансированию криминальной деятельности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.