Силовики ликвидировали домашнюю нарколабораторию в Волгограде

Как сообщило Управление Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области, сотрудники регионального управления ФСБ при поддержке Росгвардии задержали жителя Волгограда, подозреваемого в изготовлении синтетических наркотиков в домашней лаборатории. В ходе спецоперации, проведенной на территории города, были изъяты более 1000 кг химических реактивов, а также 64,775 кг мефедрона, уже готового к реализации.