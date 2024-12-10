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AP: украинец с котёнком сбежал в Румынию и едва не замёрз в горах

Украинец Владислав Дуда с котёнком Персиком бежал от мобилизации, нелегально перешёл границу с Румынией и едва не замёрз в горах.

Источник: AP 2024

По информации Associated Press, 28-летнего украинца из горного ущелья глубиной 400 м спасли румынские спасатели. Отмечается, что у мужчины наблюдались признаки серьёзного переохлаждения.

Согласно статье, сначала украинца пытались эвакуировать с помощью вертолёта, однако из-за сложных погодных условий румынским спасателям пришлось переносить его на руках пешком по глубокому снегу при температуре −10°С.

Когда спасатели расстегнули куртку Владислава, под ней нашли котёнка.

«Котёнок был тёплым и согревал его… поэтому он спас ему жизнь», — говорится в статье.

По словам самого Дуды, на Украине он работал журналистом и бежал из Харьковской области больше недели назад.

Ранее в The Times писали, что украинские подростки планируют бежать из страны из-за мобилизации.

МЧС