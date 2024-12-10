По информации Associated Press, 28-летнего украинца из горного ущелья глубиной 400 м спасли румынские спасатели. Отмечается, что у мужчины наблюдались признаки серьёзного переохлаждения.
Согласно статье, сначала украинца пытались эвакуировать с помощью вертолёта, однако из-за сложных погодных условий румынским спасателям пришлось переносить его на руках пешком по глубокому снегу при температуре −10°С.
Когда спасатели расстегнули куртку Владислава, под ней нашли котёнка.
«Котёнок был тёплым и согревал его… поэтому он спас ему жизнь», — говорится в статье.
По словам самого Дуды, на Украине он работал журналистом и бежал из Харьковской области больше недели назад.
Ранее в The Times писали, что украинские подростки планируют бежать из страны из-за мобилизации.