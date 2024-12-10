По делу об убийстве главы UnitedHealthcare задержали критика медстрахования

9 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве гендиректора UnitedHealthcare, которая является одной из крупнейших страховых фирм в Соединенных Штатах, Брайана Томпсона. 26-летнего мужчину задержали в ресторане McDonald’s. У него имелся «пистолет-призрак», предположительно, напечатанный на 3D-принтере.