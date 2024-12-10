По делу об убийстве главы UnitedHealthcare задержали критика медстрахования

В рамках расследования убийства главы американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона был задержан критик системы здравоохранения, сообщает The New York Times.
Информация предоставлена со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, у задержанного в Алтуне, штат Пенсильвания, обнаружили рукописный манифест, в котором выражается осуждение компаний системы здравоохранения за приоритет прибыли над заботой о пациентах.
9 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве гендиректора UnitedHealthcare, которая является одной из крупнейших страховых фирм в Соединенных Штатах, Брайана Томпсона. 26-летнего мужчину задержали в ресторане McDonald’s. У него имелся «пистолет-призрак», предположительно, напечатанный на 3D-принтере.
Ранее американские СМИ сообщали, что следствие пока не установило прямую связь задержанного с этим преступлением.