Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По делу об убийстве главы UnitedHealthcare задержали критика медстрахования

У задержанного обнаружили рукописный манифест, в котором выражается осуждение компаний системы здравоохранения за приоритет прибыли над заботой о пациентах.

Источник: АиФ Воронеж

В рамках расследования убийства главы американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона был задержан критик системы здравоохранения, сообщает The New York Times.

Информация предоставлена со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, у задержанного в Алтуне, штат Пенсильвания, обнаружили рукописный манифест, в котором выражается осуждение компаний системы здравоохранения за приоритет прибыли над заботой о пациентах.

9 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве гендиректора UnitedHealthcare, которая является одной из крупнейших страховых фирм в Соединенных Штатах, Брайана Томпсона. 26-летнего мужчину задержали в ресторане McDonald’s. У него имелся «пистолет-призрак», предположительно, напечатанный на 3D-принтере.

Ранее американские СМИ сообщали, что следствие пока не установило прямую связь задержанного с этим преступлением.