Суд в Москве продлил арест экс-заместителя губернатора Краснодарского края

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Власову Сергею Александровичу до 5 февраля 2025 года», — указано в документе.
Ранее ТАСС сообщили в правоохранительных органах, что его задержали, по предварительным данным, по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Власову вменяется преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, он, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе.
Власов был назначен вице-губернатором в декабре 2022 года. Он курировал работу департаментов строительства, архитектуры и градостроительства, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерство ГО и ЧС Краснодарского края. Экс-чиновнику 32 года, он выпускник Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского.