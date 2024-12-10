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Суд в Москве продлил арест экс-заместителя губернатора Краснодарского края

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Басманный Суд Москвы продлил до 5 февраля арест бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Сергею Власову по делу о получении взятки в особо крупном размере. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Власову Сергею Александровичу до 5 февраля 2025 года», — указано в документе.

Ранее ТАСС сообщили в правоохранительных органах, что его задержали, по предварительным данным, по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Власову вменяется преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, он, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе.

Власов был назначен вице-губернатором в декабре 2022 года. Он курировал работу департаментов строительства, архитектуры и градостроительства, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерство ГО и ЧС Краснодарского края. Экс-чиновнику 32 года, он выпускник Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского.