Суд в Москве продлил арест экс-заместителя губернатора Краснодарского края

Власов был назначен вице-губернатором в декабре 2022 года. Он курировал работу департаментов строительства, архитектуры и градостроительства, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерство ГО и ЧС Краснодарского края. Экс-чиновнику 32 года, он выпускник Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского.