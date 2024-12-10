«У меня проблемы с сердцем, а у мужа вырезали опухоль»: до чего довела семейную пару борьба с китаянкой за участок с домом

— Перед сделкой купли-продажи мы не нанимали юристов и не проверяли участок в Росреестре, — рассказывает Инесса. — Мысли даже не было, что могли обмануть. Уже в феврале 2019 года внесли предоплату, а в марте полностью расплатились. За пять лет мы вложили в стройку не только душу, время и силы, но и десятки миллионов: вывезли мусор, сделали полы, крышу, вставили окна, двери, достроили третий этаж, провели свет, воду. Вскоре и узаконили наше гнездышко через Росреестр. Сейчас наш дом площадью 330 квадратов оценивают в 24 млн рублей, а землю в 1,4 млн руб.