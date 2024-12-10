«У меня проблемы с сердцем, а у мужа вырезали опухоль»: до чего довела семейную пару борьба с китаянкой за участок с домом

Земля раздора — иначе небольшой участок, на котором возвышается трехэтажный дом, назвать нельзя. Уже долгие пять лет за квадраты, находящиеся в СНТ «Ангара» Иркутска, идет жестокая схватка. Так, семья Ивановых (фамилия изменена по просьбе героев — прим. Ред.), продавшая единственную квартиру, чтобы приобрести дом еще в начале 2019-го, утверждает, что территория их. Супруги превратили некогда бетонную коробку в уютное семейное гнездышко сразу для двух поколений. Сейчас там живут их сын вместе с женой и трехмесячным ребенком.
Но дело в том, что годом ранее этот участок с недостроенным домом приобрела… гражданка Китая. В Иркутске она окончила университет, здесь же работал ее дядя. Вот и сама хотела поселиться здесь вместе с возлюбленным, тоже китайцем. Только вот он отказался перебираться в суровую Сибирь, и она уехала к жениху.
Вернувшись в мае 2019 года в Иркутск, китаянка увидела, что в доме обживается семья Ивановых. Хотя он по документам по-прежнему принадлежит ей. С тех пор идет ожесточенная борьба за квадраты. Выяснилось, что некий мужчина, не имея прав на землю и строение, каким-то образом продал их семье без ведома иностранки. Как такое могло случиться? Сейчас в запутанной истории разбираются правоохранители. В конце ноября глава СК России поручил предоставить доклад по уголовному делу, заведенного по факту мошенничества в отношении Ивановых и китаянки. Подробности — в материале КП-Иркутск.
ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ СИТУАЦИЕЙ.
Участок площадью 330 квадратных метров был выделен под застройку частного дома в СНТ «Ангара» еще примерно 15 лет назад. Примечательно, что земля была не выкуплена, а арендована у администрации Иркутска. Первый владелец с размахом начал строительство высоченного коттеджа, в котором были предусмотрены бассейн и камин. Однако возвести удалось только двухэтажную бетонную конструкцию. К слову, сибиряк, который был бизнес-партнером родного дяди китаянки, и продал участок с домом иностранке.
— Договор купли-продажи был оформлен между моей доверителем и предыдущим членом СНТ «Ангара» на землю и недостроенный коттедж в апреле 2018 года. Приобрела она все за 3,5 миллиона рублей, — рассказывает Юлия Другова, адвокат китаянки. — Однако право собственности так и не успела оформить через Росреестр. Узнав, что жених не хочет покидать родину, она решила достроить дом, а потом продать. Но прежде нужно было на некоторое время вернуться в Китай. Второпях недостроенный объект недвижимости отошел ей только по членской книжке СНТ.
Перед отъездом домой иностранка попросила знакомого дяди узнать рыночную стоимость участка и при возможности найти потенциальных покупателей.
Пострадавшие стороны предполагают, что сибиряк мог воспользоваться ситуацией. Он якобы мог оформить заявление о выходе китаянки из членства СНТ, подделав на заявлении ее подпись. А после, вероятно, нашел семейную пару, которой продал дом, оформив договор купли-продажи и их членство в товариществе.
ДУШУ ВЛОЖИЛИ В ДОМ.
Той семейной парой стали Инесса и Григорий Ивановы. Супруги вместе с сыном долгие годы жили в большой квартире в Иркутске. Однако семье хотелось перебраться в дом на земле.
— К действию подтолкнуло возвращение сына из армии, — рассказывает Инесса. — Его ждала девушка, они сыграли свадьбу. Как и полагается, он привел жену в родительский дом. Признаюсь, и мы с мужем думали о пополнении. Хотели забрать ребеночка из детского дома.
В начале 2019 года сибиряки якобы увидели в интернете объявление о продаже участка с недостроенным домом. Вскоре они связались со знакомым китаянки, его номер был указан в объявлении, договорились посмотреть территорию. Он, кстати, со слов Ивановых, сразу представился владельцем недвижимости. Сибирякам понравилась не только приятная цена — 1,5 миллиона рублей, но и то, что переезжать далеко не нужно было, участок находился в том же районе, где прожили сибиряки долгие годы.
— Перед сделкой купли-продажи мы не нанимали юристов и не проверяли участок в Росреестре, — рассказывает Инесса. — Мысли даже не было, что могли обмануть. Уже в феврале 2019 года внесли предоплату, а в марте полностью расплатились. За пять лет мы вложили в стройку не только душу, время и силы, но и десятки миллионов: вывезли мусор, сделали полы, крышу, вставили окна, двери, достроили третий этаж, провели свет, воду. Вскоре и узаконили наше гнездышко через Росреестр. Сейчас наш дом площадью 330 квадратов оценивают в 24 млн рублей, а землю в 1,4 млн руб.
СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ.
Не успели супруги и полгода прожить в доме, как вдруг пришла повестка в суд. Китаянка, вернувшаяся в Россию, была шокирована новостью, что дом ей не принадлежит.
— Сразу же обратились с заявлением в полицию, — рассказывает Юлия. — Во время проверки удалось выяснить, что моя доверитель якобы написала заявление о выходе из членства СНТ «Ангара». Только через суд удалось доказать, что подпись была сфальсифицирована. А установив этот момент, мы обратились повторно в судебном порядке, чтобы вернуть право на участок.
Судебные разбирательства длятся и по сей день. За пять лет китаянка подала пять исков на Ивановых, те же, в свою очередь, отбивались встречными. Мечта о счастливом будущем превратилась в страшный кошмар. И хоть сибиряки продолжают жить в доме, покоя больше нет. Но в 2023 году Свердловский районный суд Иркутска, казалось, поставил точку.
«Исковое заявление иностранки удовлетворено частично. Односторонняя сделка, совершенная путем составления и подачи в службы государственной регистрации, кадастра и картографии заявления о государственной регистрации права собственности, декларации об объекте недвижимости, технического плана здания, в отношении жилого дома на территории СНТ “Ангара”, признана недействительной. Право собственности было прекращено. Также договор купли-продажи признан недействительным», — указано на сайте суда.
По закону сибиряки должны были вернуть земельный участок китаянке. Однако семья не собирается сдаваться. В начале 2024 года они подали апелляцию в Верховный суд. Но ее отклонили без рассмотрения.
УДАР ПО ЗДОРОВЬЮ.
Надежда на справедливость не покидает обе стороны. Так, в начале 2024 года по заведенному уголовному делу по факту мошенничества их признали пострадавшими. А 29 ноября Александр Бастрыкин, глава Следкома России, поручил предоставить доклад по делу семьи Ивановых и китаянки.
— Кошмар ударил по здоровью, — сообщает Инесса. — После отказа суда меня положили в больницу. А у мужа удалили опухоль. Надеемся, что дом оставят нам. В крайнем случае, пусть обвиняемый возместит причиненный ущерб.