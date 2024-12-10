В Новосибирске супруги попались на мошенничестве с моющей техникой

В Новосибирске супруги возвращали деньги за купленную технику с фальшивыми дефектами. В нескольких магазинах они купили моющие аппараты для машины. После этого они изготовили акт о неисправности товара и привезли в сервисный центр.
В одном магазине им вернули 50 тысяч рублей, в другом — 47 тысяч рублей, говорится в приговоре Железнодорожного районного суда.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
По решению Железнодорожного районного суда супругам назначили судебные штрафы, так как они возместили все убытки магазинам. Теперь каждый должен выплатить по 20 тысяч рублей.