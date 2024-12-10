По факту драки во Владивостоке возбуждено уголовное дело

«В результате проверки были идентифицированы водитель и пассажир микроавтобуса Toyota Town Ace. Ими оказались 25-летний водитель и 19-летний пассажир. В отделении полиции они рассказали, что во время движения у них возник конфликт с водителем и пассажиром другого автомобиля, который двигался в том же направлении. В данный момент сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение других участников инцидента», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.