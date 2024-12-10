Верховный суд вернул жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте

Согласно картотеке суда, основанием для возвращения жалобы указана статья 401.17 УПК (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Таким образом, нельзя подать жалобу, если ранее ее рассматривали в суде либо она была оставлена без удовлетворения. Из картотеки следует, что кассационные жалобы осужденного в течение года поступали пять раз.