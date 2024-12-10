Верховный суд вернул жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте

«Возвращено без рассмотрения», — сказал собеседник агентства.
Согласно картотеке суда, основанием для возвращения жалобы указана статья 401.17 УПК (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Таким образом, нельзя подать жалобу, если ранее ее рассматривали в суде либо она была оставлена без удовлетворения. Из картотеки следует, что кассационные жалобы осужденного в течение года поступали пять раз.
Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Тела двух семиклассниц были обнаружены в лесу в районе кладбища в Златоусте 2 апреля 2008 года. На теле одной из девочек были обнаружены следы удушения, у второй — множественные колото-резаные раны. Эти убийства вызвали широкий общественный резонанс.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым. В ходе следствия ему вменили несколько преступлений: по пункту «в» части 3 статьи 132 УК и пункту «в» части 3 статьи 131 УК (насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста), пунктам «а», «в», «к» части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).