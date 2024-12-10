Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку Мозглякову

«Возвращено заявителю без рассмотрения», — сообщил РИА Новости источник в пресс-службе суда.
Напомним, маньяк из Златоуста, получивший прозвище «Паук» за татуировку на руке, в 2008 году был приговорен к пожизненному заключению. Наказание он отбывает в колонии особого режима.
Неделю назад в Верховный суд РФ поступила жалоба маньяка. Но она была отклонена.
Основанием для возвращения заявителю стала статья 401.17 УПК РФ (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб).
Стоит отметить, что кассационные жалобы осужденного в течение года поступали пять раз.
Мозгляков в апреле 2008 года напал на трех учениц 77-й школы Златоуста. Девочек он в безлюдное место в районе кладбища, где надругался.
Сбежать смогла только семилетняя сестра одной из погибших девочек. В полиции она рассказала, что у убийцы на руке была татуировка в виде паука. Благодаря фотороботу маньяка оперативно задержали.