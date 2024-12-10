Экс-министр омской медицины Солдатова скучает по России, но сидеть не хочет

Однако не исключено, что эта сумма может быть пересмотрена — по делу назначена дополнительная экспертиза. Также Солдатова не исключила, что по ее результатам она приложит усилия к возмещению ущерба. Если это произойдет, это может быть зачтено в качестве основания для смягчения вины.