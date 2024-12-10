Экс-министр омской медицины Солдатова скучает по России, но сидеть не хочет

На брифинге в прокуратуре Омской области руководитель второго отдела СУ СКР России по Омской области Михаил Зайцев рассказал о новых деталях в деле экс-министра здравоохранения Ирины Солдатовой, сбежавшей от следствия на Кипр.
По словам Зайцева, через адвоката Солдатова держит связь со следствием. Экс-чиновница скучает по России, но боится вернуться, так как не хочет сидеть в СИЗО.
Напомним, бывшую чиновницу, которая возглавила омский минздрав в разгар ковидной эпидемии обвинили в превышении должностных полномочий при закупке медицинского оборудования. По версии следствия, оно было приобретено втридорога, ущерб составил более ста миллионов рублей.
Однако не исключено, что эта сумма может быть пересмотрена — по делу назначена дополнительная экспертиза. Также Солдатова не исключила, что по ее результатам она приложит усилия к возмещению ущерба. Если это произойдет, это может быть зачтено в качестве основания для смягчения вины.