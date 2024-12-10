В Хабаровском крае нашли нелегальных крабов на миллион рублей

В Хабаровском крае, в поселке Октябрьский Ванинского района, выявили незаконную переработку и хранение морских деликатесов: было обнаружено 118 килограммов крабовой продукции — от камчатского гиганта до более скромных видов, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.