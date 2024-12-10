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В Хабаровском крае нашли нелегальных крабов на миллион рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ обнаружили в частном доме 118 килограммов крабовой продукции.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровском крае, в поселке Октябрьский Ванинского района, выявили незаконную переработку и хранение морских деликатесов: было обнаружено 118 килограммов крабовой продукции — от камчатского гиганта до более скромных видов, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Однако не морские обитатели, а их владельцы вызвали у проверяющих особый интерес. Никаких документов, подтверждающих законность улова, предоставлено не было, а санитарные условия оставляли желать лучшего. Предварительный ущерб, нанесенный водным биоресурсам, превысил миллион рублей.

В отношении двоих граждан России, которые причастны к этой морской афере, возбуждены административные дела по статье 8.17 КоАП РФ. Специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах дела, чтобы принять окончательное процессуальное решение.

Тем временем, изъятые морские деликатесы вряд ли найдут путь к праздничному столу.