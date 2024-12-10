В Иркутской области 900 человек за неделю заразились COVID-19

В Иркутской области за неделю зарегистрировали 900 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве напоминают, что при обнаружении симптомов заболевания требуется вызвать врача на дом. Самолечение недопустимо. Следует соблюдать все рекомендации врача и меры профилактики респираторных инфекций.
Всего за время пандемии в Иркутской области зарегистрировано 403 807 случаев заболевания ковидом.
Также в Иркутской области за неделю выявили 19 043 случая заболевания ОРВИ. Большинство заболевших — дети.
Ранее назывались самые редкие и самые распространенные имена, которыми жители Иркутской области называли детей в 2024 году.