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В Иркутской области 900 человек за неделю заразились COVID-19

Также в Иркутской области за неделю выявили 19 043 случая заболевания ОРВИ.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области за неделю зарегистрировали 900 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают, что при обнаружении симптомов заболевания требуется вызвать врача на дом. Самолечение недопустимо. Следует соблюдать все рекомендации врача и меры профилактики респираторных инфекций.

Всего за время пандемии в Иркутской области зарегистрировано 403 807 случаев заболевания ковидом.

Также в Иркутской области за неделю выявили 19 043 случая заболевания ОРВИ. Большинство заболевших — дети.

Ранее назывались самые редкие и самые распространенные имена, которыми жители Иркутской области называли детей в 2024 году.

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