За неделю в Пермском крае на карантин закрыли 114 классов

Ранее perm.aif.ru писал, что в школах Перми несколько классов закрыли на карантин из-за случаев заболевания внебольничной пневмонией среди учеников. Это произошло в конце ноября. В Роспотребнадзоре пояснили, что класс закрывают на карантин, если пневмонию выявили хотя бы у двух детей.