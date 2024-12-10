За неделю в Пермском крае на карантин закрыли 114 классов

Карантин за неделю, со второго по восьмое декабря, ввели в 114 классах 51 школы Пермского края.
Об этом пишет «Новый компаньон» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Также карантин был объявлен в 53 группах 33 детских садов и 15 группах восьми ссузов. Во всех случаях причиной стали острые респираторные вирусные заболевания.
Всего за неделю к медикам обратились 16 709 заражённых ОРВИ жителей Прикамья. Это на уровне предыдущей недели. Эпидемический порог не превышен, говорят в Роспотребнадзоре. Грипп в Пермском крае пока не регистрируют. Специалисты фиксируют парагрипп, рино- и аденовирусы.
Ранее perm.aif.ru писал, что в школах Перми несколько классов закрыли на карантин из-за случаев заболевания внебольничной пневмонией среди учеников. Это произошло в конце ноября. В Роспотребнадзоре пояснили, что класс закрывают на карантин, если пневмонию выявили хотя бы у двух детей.