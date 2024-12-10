Директора омских интернатов получали откатом до 10% от суммы контракта

Напомним, все началось с ареста бывшего министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова. Его обвинили в получении взятки. После этого уголовные дела стали расти как снежный ком. Под следствие попали деректора Драгунского, Тыкмынского домов-интернатов и высокопоставленные чиновники министрества.