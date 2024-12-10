Директора омских интернатов получали откатом до 10% от суммы контракта

Представители прокуратуры Омской области и регионального СУ СКР рассказали о расследовании дел коррупционной направленности в системе министерства труда и соцразвития Омской области.
Напомним, все началось с ареста бывшего министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова. Его обвинили в получении взятки. После этого уголовные дела стали расти как снежный ком. Под следствие попали деректора Драгунского, Тыкмынского домов-интернатов и высокопоставленные чиновники министрества.
Представители силовых ведомств не исключают, что это может быть только началом. В частности, на поток было поставлено получение 10% откатов при заключении контрактов на ремонт учреждений социальной сферы.
Пример, свидетельствующий о масштабах коррупции, привел начальник отдела по надзору за исполнением законодательства прокуратуры Омской области Евгений Зобенко — один из директоров омского дома-интерната специально снимал квартиру, чтобы хранить в ней коробки с наличностью.