Певицу Альбину Сексову оштрафовали за разжигание ненависти

Тушинский суд Москвы оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елену Казарину) на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти по национальному признаку в одной из её песен, сообщили РИА Новости в суде.
Суд признал её виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях, касающейся возбуждения ненависти или вражды, а также унижения достоинства по признакам пола, расы и национальности.
Согласно данным суда, прокурор обнаружил на YouTube музыкальное произведение, в котором содержатся признаки возбуждения ненависти и унижения группы лиц по национальному признаку. Эксперты ЭКЦ ГУ МВД России по Москве проверили текст песни и выявили высказывания, негативно оценивающие группу лиц, объединённых по признакам национальности и происхождения.
Суд уведомил певицу о заседании, однако она не явилась на него. Максимальное наказание по данной статье может составлять штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы или даже арест на срок до 15 суток.
Ранее сообщалось, что певицу Глюкозу оштрафовали на 5 тысяч рублей за употребление наркотических веществ. Её задержали в состоянии алкогольного опьянения в Шереметьево.