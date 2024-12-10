Пожар произошел в торговом доме Костаная

АСТАНА, 10 дек — Sputnik. В одном из торговых домов Костаная произошел сильный пожар, загорелась кровля здания.
Из-за того, что торговые павильоны располагались близко друг к другу, огонь мог перейти на другие помещения.
Параллельно подавая стволы на охлаждение близлежащих торговых точек, пожарные ликвидировали пожар и уберегли от огня имущество предпринимателей. Пострадавших нет.
Также минувшей ночью в одной из квартир двухквартирного дома в Уральске произошел пожар. До приезда пожарных подразделений в доме произошел хлопок одного газового баллона.
«Незамедлительно приступившие к тушению огнеборцы в ходе разведки вынесли другой газовый баллон из горящего дома, предотвратив тем самым его взрыв», — сообщили в МЧС Казахстана.
Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет.