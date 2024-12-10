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Четырех парней задержали в Балаково за разбойное нападение

Молодые люди избили 18-летнего парня, украли телефон и уехали кататься на его же машине.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Балаково полиция задержала четырех молодых людей за разбойное нападение. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на ГУ МВД России по Саратовской области.

— По данным ведомства, все произошло вечером 3 декабря. 18-летний молодой человек занимался ремонтом автомобиля. К нему подошли неизвестные, избили его и отобрали мобильный телефон стоимость 46 тысяч рублей, — пишут журналисты телеканала.

Затем посадили избитого парня в машину и увезли в село, находящееся в Балаковском районе, нашли ломбард и сдали туда похищенный телефон. Жертву бросили на улице, а сами уехали на его же машине. Позже авто нашли в этом же селе.

Сейчас следователи завели уголовное дело, четверых подозреваемых в возрасте от 18 до 21 года уже задержали и доставили в отдел. Также известно, что трое молодых людей ранее уже были судимы. В это время пострадавшего доставили в больницу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд освободил женщину, убившую мужа-тирана в Усолье-Сибирском.