Четырех парней задержали в Балаково за разбойное нападение

В Балаково полиция задержала четырех молодых людей за разбойное нападение. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на ГУ МВД России по Саратовской области.
— По данным ведомства, все произошло вечером 3 декабря. 18-летний молодой человек занимался ремонтом автомобиля. К нему подошли неизвестные, избили его и отобрали мобильный телефон стоимость 46 тысяч рублей, — пишут журналисты телеканала.
Затем посадили избитого парня в машину и увезли в село, находящееся в Балаковском районе, нашли ломбард и сдали туда похищенный телефон. Жертву бросили на улице, а сами уехали на его же машине. Позже авто нашли в этом же селе.
Сейчас следователи завели уголовное дело, четверых подозреваемых в возрасте от 18 до 21 года уже задержали и доставили в отдел. Также известно, что трое молодых людей ранее уже были судимы. В это время пострадавшего доставили в больницу.
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